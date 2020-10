Sono stati approvati i progetti definitivi e i relativi studi di fattibilità per i lavori di messa in sicurezza del manto stradale di via Portosello e via Sant'Isidoro, opere rese necessarie anche a seguito delle calamità naturali che hanno finito per danneggiare la sede stradale e le annesse banchine, a causa della caduta delle piante danneggiate dal vento e della rimozione di quelle non cadute ma in stato di pericolo.

Per via Portosello sarà interessato tutto il tratto da via Migliara 46 a via Migliara 49, per un costo complessivo di poco meno di 450mila euro; per via Sant'Isidoro, invece, saranno necessari circa 270mila euro.

"Viabilità e sicurezza stradale sono due degli obiettivi fondamentali del mandato elettorale, ragion per cui molte strade del territorio saranno oggetto di numerosi altri interventi nell'immediato futuro. La programmazione, che finora ha visto la realizzazione del nuovo manto stradale su via Carlo Alberto, Principe Eugenio, Principe di Piemonte, Conte Rosso e Principessa Clotilde – solo per citare le principali – proseguirà dunque anche nei prossimi mesi e vedrà la piena messa in sicurezza delle strade di diverse zone del centro e delle periferie, a tutela dell'incolumità pubblica", spiega il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Sandro Dapit, che prosegue: "L'Amministrazione sta mettendo in fila tutti i tasselli che porteranno ad una riqualificazione generale di molte aree del territorio, mantenendo fede a quanto condiviso con la cittadinanza in campagna elettorale e assicurando alla città infrastrutture idonee.

Intanto hanno preso il via i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Principessa Clotilde e via Tommaso I, che fanno seguito a quelli già realizzati in via Toscana e via Gala.

Anche un lato di via Verbania sarà oggetto di intervento in tal senso. È prevista, inoltre, la realizzazione di nuovi marciapiedi a Borgo San Donato, esattamente in via Aniene e via Migliara 47, con riferimento alla I e II traversa lato sinistro, e a Borgo Vodice. Di quest'ultimo saranno interessate via Pionieri, via Bonificatori e via Campo Faiano. A breve l'avvio dei lavori.