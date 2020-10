Un massiccio intervento di restyling per il lungomare di San Felice Circeo, che prevede un investimento di 3.600.000 euro e per il quale il Comune è pronto a chiedere il contributo della Regione Lazio, Ente a cui verranno richiesti tre milioni di euro rispondendo all'avviso pubblico relativo al "piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale". Nella giornata di ieri è arrivata l'approvazione, da parte della Giunta del sindaco Schiboni, degli elaborati progettuali redatti dall'architetto Luca Calselli e dall'ingegnere Luciano Landolfi. Il Comune, dal punto di vista economico, è pronto a fare la sua parte, in caso di accettazione della domanda di finanziamento, impegnando 600mila euro che troveranno copertura finanziaria grazie agli oneri concessori del bilancio di esercizio di competenza.

All'interno della delibera vengono elencati per sommi capi gli interventi in progetto, che sono finalizzati a "ridisegnare" quel lungomare che appare come «un lungo viale privo di identità e carente di illuminazione e di servizi alla persona e ai turisti, che perciò, a San Felice Circeo, nelle sere d'estate si concentrano prevalentemente nella zona del porto o al centro storico». C'è dunque l'intenzione di riqualificare la zona «ridisegnando la sede stradale, ampliando il marciapiede lato mare, realizzando una pista ciclabile e ridisegnando l'intero arredo urbano anche degli arenili liberi esistenti». L'amministrazione, nell'ambito del progetto, ha intenzione di affidare anche un incarico all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il monitoraggio ambientale. Dato il via libera agli elaborati, è stato contestualmente deciso di chiedere il finanziamento alla Regione Lazio per l'importo di tre milioni di euro in base a quanto contenuto nel bando e ora spetterà alla Pisana pronunciarsi sul progetto presentato da San Felice Circeo.