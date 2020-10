La revisione progettuale dell'Autostrada Roma-Latina è in corso al ministero delle Infrastrutture. La conferma arriva anche dall'assessore regionale Mauro Alessandri, che oggi ha ricevuto una delegazione del comitato No Corridoio che si oppone da sempre alla realizzazione dell'Infrastruttura. Sono proprio i componenti del comitato, attraverso una nota redatta dopo l'incontro, a fornire i dettagli di quanto emerso nell'incontro con Alessandri.

"Nel pomeriggio siamo stati ricevuti dall'assessore regionale Alessandri. Abbiamo esposto tutte le criticità e presentato le nostre proposte alternative. L'assessore ha confermato che il MIT ha elaborato un project review che modificherà sostanzialmente il progetto precedente. Prima di tutto la bretella Cisterna-Valmontone avrà un progetto autonomo, sarà costruita in house, non sarà a pedaggio. L'autostrada Roma-Latina avrà un percorso ridotto come l'eliminazione del tratto complanare alla Roma-Fiumicino dall'A12, una riduzione delle opere complementari e il tentativo di sfruttare il più possibile il tracciato della Via Pontina".

Il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture dovrebbe terminare entro novembre il project review per poi avviare un confronto sul territorio.