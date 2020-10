Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina si è recato questa mattina a Pomezia: in special modo, c'è stata una visita a sorpresa agli studenti, ai docenti e al personale dell'Istituto Copernico, destinatario di alcuni fondi ministeriali dopo il furto di attrezzature didattiche. Il ministro ha incontrato il dirigente scolastico che l'ha accompagnata per un giro nell'Istituto e le ha illustrato la riorganizzazione dell'attività didattica ai tempi del Covid. Ad accogliere il ministro anche il sindaco Adriano Zuccalà, l'assessore Miriam Delvecchio e il consigliere regionale Valentina Corrado.

"Una bella sorpresa per Pomezia - ha commentato il primo cittadino -. La visita del ministro conferma quanto sia alta l'attenzione per le scuole del nostro territorio, come già dimostrato in occasione dello stanziamento di 30mila euro per i lavori di ripristino e per l'acquisto dei materiali rubati poco meno di un mese fa all'interno dello stesso istituto scolastico. Ringrazio ancora una volta il ministro Azzolina per la sensibilità mostrata e per la cura che quotidianamente presta a tutto il mondo scolastico con il suo lavoro".