È iniziato oggi, a Rimini, il consueto appuntamento nazionale del Ttg Travel Experience, evento inaugurato dal sottosegretario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Lorenza Boanccorsi e che si concluderà venerdì. Riuniti, per programmare un futuro migliore, operatori, associazioni, start up e buyer del settore. Nel Padiglione della Fiera dedicato alla Regione Lazio si parlerà anche de "Il sistema pontino: la costa, le isole, il mare, le potenzialità del turismo outdoor nel Lazio".

Presenti domani mattina, per parlare del tema "Il territorio pontino da scoprire e amare: bellezze naturali, mitologia, cultura e primati sportivi" il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Carlo Medici, e Annalisa Muzio, Presidente dell'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo. Una Fiera del turismo importante per Latina, per fare diventare la nostra provincia finalmente protagonista in un settore che mostra tutti i dati in crescita e su cui si deve puntare per il rilancio, anche economico, del territorio pontino.

L'idea di presentare la provincia di Latina al TTG Travel Experience di Rimini è maturata, quasi un anno fa, a seguito di un Tavolo dedicato, organizzato dalla Provincia di Latina, per rilanciare il Turismo e il Turismo sportivo nel nostro territorio.

In quell'occasione il Presidente dell'associazione Minerva e dell'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo di Latina, l'avv. Annalisa Muzio, lanciò l'idea di istituire una Fiera provinciale del Turismo di Latina da organizzare, con cadenza annuale, all'interno del Polo fieristico della ex Rossi Sud, in via del Monti Lepini. Un'idea che venne immediatamente recepita, e condivisa, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Carlo Medici.

"Un progetto – spiega il Presidente dell'Osservatorio, Annalisa Muzio - che attualmente è ancora in uno stato embrionale, bloccato dalle ultime emergenze Covid, ma è un progetto che non lasceremo sul tavolo perché rappresenterebbe, per tutta la nostra provincia, un importante vetrina per i luoghi e per i nostri prodotti d'eccellenza. Un piano strategico - aggiunge ancora l'avv. Muzio - per lo sviluppo di questo settore per fare conoscere la nostra provincia che merita di avere le stesse opportunità, già sfruttate da diversi anni, da molte altre città italiane. Abbiamo bisogno di mettere in piedi una seria sinergia tra Provincia, comuni, associazioni, imprese e operatori del settore. E' arrivato il momento - spiega ancora l'avv. Annalisa Muzio - di uscire dall'immobilismo e rilanciare il nostro territorio partendo proprio dal turismo che, ad oggi, rappresenta un importante indicatore economico. Il turismo in Italia è pari al 16% del Pil nazionale dunque è facile capire l'importanza del ruolo di questo settore e di quelli ad esso collegati come la valorizzazione delle risorse territoriali e naturali. A Rimini parleremo anche di questo, della necessità di avere un nostro Brand territoriale, e sono sinceramente felice di rappresentare, oltre al mio territorio, anche l'Osservatorio per il Turismo Sportivo che, nato appena tre anni fa, è già diventato un Organismo capace di interloquire su tutti i Tavoli istituzionali".