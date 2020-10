Il ministro della Salute Roberto Speranza è in visita allo stabilimento Janssen di Latina. Una occasione per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid in Italia, per visitare lo stabilimento ed avere notizie rispetto allo sviluppo del vaccino anti Covid di Johnson&Johson. "La situazione dell'emergenza Covid in Italia è migliore di quella di altri Paesi europei ma non per questo dobbiamo sentirci sicuri - ammonito il ministro - Il nostro compito è quello di monitorare l'epidemia e tenerla sotto controllo perché proprio le esperienze di altri paesi ci insegnano come sia facile che sfuggano di mani i numeri. Il Governo nazionale ha messo una base di partenza sul punto di vista delle misure restrittive ma è chiaro che sul territorio ci possono essere misure più dure. Siamo sempre pronti al dialogo e al confronto. Abbiamo potenziato il nostro intervento sul tracciamento. Ieri record di 150 mila tamponi".

Poi il ministro Speranza ha fatto notare che oggi, rispetto alla prima ondata, il Covid è presente "in quasi tutto il Paese e questo necessita di una attenzione sempre maggiore". Infine, sul vaccino. "Arriverà il vaccino, anche le cure, ne sono certo. Ma al momento le nostre armi sono le mascherine, il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani. Se continuiamo a rispettare le regole teniamo il Covid sotto controllo"