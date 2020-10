La nomina Il vescovo di Albano Marcello Semeraro è il nuovo Prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi Papa Francesco lo ha scelto per la guida del dicastero rimasto vacante dopo le dimissioni del cardinale Becciu. Semeraro dovrà lasciare la diocesi di Albano

Papa Francesco ha scelto: monsignor Marcello Semeraro, attuale vescovo di Albano, è il nuovo Prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi. La nomina è stata ufficializzata oggi nel bollettino della sala stampa vaticana: Semeraro, che ora dovrà lasciare la diocesi che, fra gli altri, comprende anche i Comuni di Nettuno, Anzio, Aprilia, Ardea, Pomezia e Lanuvio, guiderà l'importante dicastero vaticano nel posto lasciato dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, che si è dimesso dall'incarico il 24 settembre scorso. «Vivo questo momento con spirito di libertà e di generatività verso la chiesa diocesana che ho servito - ha commentato monsignor Semeraro, che si appresta a lasciare la diocesi suburbicaria di Albano a sedici anni di distanza dal suo insediamento -. Il resto verrà dopo». Con il nuovo incarico di Prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi - gruppo di cui il vescovo di Albano faceva parte dal 2009, ndr -, Semeraro lascerà anche il ruolo di segretario del "Consiglio dei Cardinali per l'aiuto al Santo Padre nel governo della Chiesa Universale": tale ruolo, infatti, è passato nelle mani di monsignor Marco Mellino, finora segretario aggiunto.

