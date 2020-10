Dopo la sperimentazione di maggio, che aveva pure riscosso successo tra i cittadini di Latina, l'amministrazione comunale era pronta a ripetere l'isola pedonale sul tratto sinistro del Lungomare.

Lo hanno saputo in pochi, praticamente pochissimi, ma l'esperimento è stato previsto anche per quatto le domeniche a partire dall'ultima di settembre fino a domani, anche se i nostri beniamini di piazza del Popolo si sono dimenticati di comunicarlo alla città: il primo cittadino Damiano Coletta ha firmato l'apposita ordinanza che istituisce il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli in via Lungomare nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino per tutte e quattro le domeniche dalle ore 8 alle 18, ma a parte l'atto formale doverosamente pubblicato sull'albo pretorio, non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale che avesse un minimo di risonanza mediatica.