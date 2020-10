Interviene la Pro Loco di Borgo Grappa sul caso della pedonalizzazione di via Lungomare nel tratto Rio Martino - Capo Portiere.

«I cittadini - si legge in una nota - sarebbero stati ben disposti a dare il loro contributo per rendere gli eventi della pedonalizzazione temporanea funzionali. Gli operatori e gli abitanti del territorio dovrebbero essere i protagonisti per accompagnare l'amministrazione nell'organizzazione delle attività che richiamate nell'ordinanza: chi meglio degli abitanti conosce il territorio e potrebbe dare utilissime indicazioni per lo sviluppo e lavorare di concerto con l'Amministrazione? Ci si auspica che simili iniziative, per ora proposte come occasionali, non vengano assunte con modalità permanenti, tutto questo se realizzato senza le opportune valutazioni e lo studio del territorio e senza considerare le strutture e le risorse che vi necessiterebbero (area parcheggi adeguata, pista ciclabile continua, passerelle al mare sicure, servizi igienici), potrebbe provocare una grave perdita economica agli operatori e l'unico risultato sarebbe l'isolamento del territorio».

La conclusione è tutta un programma: «Borgo Grappa è sito da valorizzare»