Da oggi sono state ripristinate tutte le corse del Tpl di Latina. Sono stati rimessi in servizio tutti gli autobus, anche quelli più piccoli (che sono sulle tratte meno affollate) e così le corse sono state tutte rimesse su strada. "Sono soddisfatta del lavoro fatto - dice Valeria Campagna, capogruppo LBC – L'assessorato alla mobilità ha lavorato sodo per ripristinare le corse che erano state eliminate per via delle norme anticovid e per questo risultato bisogna ringraziare anche i sindacati e l'azienda che hanno collaborato con l'amministrazione con grande senso di responsabilità. Di questo risultato beneficeranno tutti: i lavoratori e studenti pendolari, soprattutto. Di fatto, da oggi è stato ripristinato il servizio come era in epoca pre-covid, e questo contribuirà a rendere gli autobus più compatibili con l'emergenza sanitaria in corso".

"L'amministrazione si è dimostrata attenta alle esigenze dei pendolari e degli studenti, che abbiamo peraltro incontrato nelle scorse settimane, per ascoltarli attraverso la consulta provinciale. Adesso si si procederà ad una rimodulazione complessiva del servizio per adeguarlo anche al nuovo Dpcm e alle nuove regole che di volta in volta si aggiungeranno alle attuali".

"Un appunto per le opposizioni, che nei giorni scorsi hanno calcato la scena facendo leva sui disagi dei pendolari, cercando visibilità e sfruttando l'emergenza in corso: "Crediamo che sia ora il momento di essere uniti e propositivi, non il contrario. LBC sta affrontando l'emergenza sanitaria con serietà e massimo impegno per offrire ai cittadini un servizio che sia il più vicino possibile alla normalità".