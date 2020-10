È Giovanni Acampora il nuovo presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone. A decretarlo, oggi, i 33 consiglieri dell'ente appena costituito in versione accorpata. Fino a ieri sera c'era un solo candidato, Marcello Pagliacelli di Unindustria, che questa mattina si è trovato a contendersi il posto proprio con il presidente di Confcommercio Lazio Sud, uscito vincitore con 20 voti (12 per Pagliacelli e 1 scheda bianca).

Si è arrivati dunque ad una conclusione per l'iter che, lo scorso 7 ottobre, ha visto una votazione chiudersi con un nulla di fatto: in entrambi i turni di votazione erano finite soltanto schede bianche e per vincere servivano almeno 17 voti. Ora l'ente ha un suo presidente.