Le scommesse sportive attendevano solo l'inizio della Champions League e dell'Europa League per poi avere il palinsesto davvero al completo. In questo articolo vi facciamo da guida verso le scommesse sportive sul calcio e non solo per questo attesissimo inizio di autunno.

Scommesse sportive calcio, gli eventi più attesi del prossimo mese

Dopo una primavera di crisi, la fine del 2020 per il mondo delle scommesse si preannuncia più che positiva. Non é solo una speranza ma una realtà confortata dai numeri del settore delle scommesse sportive online grazie anche alla ripresa della Serie A e dei principali campionati europei. Il calcio ovviamente domina il mercato delle scommesse sportive e l'attesa fase a gironi di Champions League ed Europa League era attesissima da tutti. Con la ripresa delle coppe europee infatti, le scommesse sportive sul calcio sono presenti praticamente ogni sera in un palinsesto che farà felici tutti i tifosi.

Le scommesse sul calcio iniziano ogni settimana il lunedì con i posticipi di Serie A, Serie B, Liga e Premier League. Il martedì e il mercoledì ci saranno come sempre i giorni dedicati alle scommesse sportive sulla Champions League mentre il giovedì toccherà all'Europa League. Il venerdì via con le scommesse sportive online relative agli anticipi dei vari campionati top mentre sabato e domenica, come sappiamo, il calcio la fa sempre da padrona dall'ora di pranzo fino alla sera. Ora che tutte le scommesse sportive sul calcio sono tornate, però, si fanno gli scongiuri sperando di non dover incappare in un nuovo stop visti i nuovi casi di positività al Covid.

Scommesse sugli altri sport, ecco quello che ci attende

L'emergenza Covid, infatti, non ha ancora abbandonato del tutto il mondo delle scommesse sportive. Al momento giocando alle scommesse sportive online il cliente può puntare su tutti gli sport, cosa che fino a qualche mese fa sembrava un miraggio. L'autunno sarà un altro mese importante per le scommesse sportive che non comprendono il calcio visto che si proseguirà con i mondiali di Formula 1 e Motogp e si andrà avanti col Giro d'Italia. Ma non solo, sono tantissimi gli sport e i tornei che sono pronti a fare la voce grossa nel mercato delle scommesse sportive, come l'Eurolega di basket o il Roland Garros di tennis.

Pensando alle scommesse sportive americane, la NBA sta vivendo il suo atto finale e lo stesso vale per la MLB che ha iniziato i playoff. Ancora alle prime battute le scommesse sportive online sulla NFL che ha ripreso la stagione solo da un mesetto. Per le scommesse sportive quindi sarà un autunno/inverno fondamentale per chiudere nella maniera migliore possibile un 2020 che per il primo semestre è stato il più nero della storia del betting. Se l'emergenza Covid nel mondo dello sport continuerà portando anche a far rinviare o assegnare sconfitte a tavolino come al Napoli in occasione del match contro la Juventus, il mondo del calcio e delle scommesse sportive saranno messi a dura prova.

Il settore delle scommesse sportive sa che i prossimi mesi saranno fondamentali in vista dell'estate che vedrà Olimpiadi ed Europei di calcio come eventi top dopo lo slittamento di un anno. Il mondo delle sport e quello delle scommesse sono legati a doppio filo e la speranza di entrambi è quella di continuare ad intrattenere il grande pubblico.