Monitoraggio costante del territorio; lavoro in sinergia tra le istituzioni; riorganizzazione sanitaria: questa la linea annunciata in Prefettura questa mattina dal Prefetto Falco, insieme al Questore, Spina, al presidente della Provincia di Latina, Medici, al sindaco di Latina Coletta e al direttore generale della Asl pontina Casati. "È il momento delle assunzioni di responsabilità - ha spiegato Falco -. Non possiamo permetterci chiusure drastiche ma daremo una risposta di sistema puntando l'attenzione sui trasporti, che verranno potenziati con mezzi e linee, e sulle situazioni di assembramento, e qui ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi che sembra non abbiano ancora capito il problema".

Casati è andato dritto al punto: "Oggi 126 nuovi casi in provincia e sono tre le città che continuano a preoccupare, vale a dire Latina, Aprilia e Cisterna che hanno fatto registrare rispettivamente 31, 31 e 26 positivi, quindi cento del totale odierno. Numeri che andranno ad incrementarsi. Questa curva va ridimensionata perché stiamo tornando a un ospedale Goretti dedicato solo al Covid-19 come nel lockdown e questo andrebbe a scapito degli altri pazienti. Invito tutti a scaricare l'app immuni". Pronte le mappe di geolocalizzazione per Latina, Aprilia e Cisterna che verranno monitorate attentamente. Nel capoluogo verranno presidiati pub, piazza San Marco, piazza Quadrato e il parcheggio del liceo classico.