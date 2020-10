E' una data "storica" quella del 23 ottobre 2020 per la città di Latina: dopo ben tre anni di affanni e tentativi, finalmente l'azienda speciale beni comuni, quella che per intenderci gestisce la raccolta dei rifiuti, è riuscita a ottenere i primi nuovi mezzi che dovrebbero rilanciare la differenziata nel capoluogo. Adesso, non ci sono più alibi per l'azienda Abc, l'unica vera novità che quattro anni di amministrazione Coletta ha dato alla città di Latina.

L'assessore all'Ambiente Dario Bellini "celebra" questo evento novità: "Venerdì sono cominciati ad arrivare i nuovi mezzi con i quali nei prossimi anni la nostra Azienda Speciale ABC opererà con il sistema ‘porta a porta' la raccolta dei rifiuti.

È un passaggio importante ed ineludibile che, al di là di come la si possa pensare politicamente, deve portare finalmente la nostra città ad una percentuale di differenziazione dei rifiuti degna di una comunità come Latina. Lo dobbiamo all'ambiente, a noi, ma anche ai nostri figli.

Spariranno nei prossimi mesi i secchioni stradali in favore di una raccolta puntuale ed efficiente. Sarà un passaggio graduale nel quale è fondamentale il contributo di tutti.

Il lavoro dei Servizi Ambiente, Partecipate, Economato e Tributi, Segreteria Generale, uffici e management ABC è stato continuo in questi mesi, nonostante tutte le criticità dovute a questa maledetta pandemia e prossimamente ne vedremo i frutti.

Devo infine ringraziare tutti i lavoratori di ABC che ogni giorno si impegnano in un duro lavoro.

Anche in questo caso possiamo dire di aver mantenuto gli impegni con il bando per l'assunzione di 30 operatori in più, indispensabili per il passaggio al ‘porta a porta'".