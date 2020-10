A realizzare il murales nel parco Europa è stata l'artista 18enne Anna Accardi Fonseca , che malgrado la giovane età dimostra già creatività e idee chiare. «La prima cosa che ho notato dopo un sopralluogo è che in questo parco manca l'acqua, perciò - ha spiegato - ho pensato di portare questo tema sulla cabina. Con l'acqua e i pesci però l'idea mi sembrava troppo scarna, così ho aggiunto un soggetto principale, Europa: una ragazza i cui capelli sono un tutt'uno con l'acqua». Un dipinto che ha conquistato tutti, a partire da Enel Distribuzione. «Il murales - spiega il rappresentante della società - con questa ragazza e l'acqua incarna appieno il nostro progetto di sostenibilità, faccio i complimenti alla vostra concittadina e artista. La nostra azienda ci ha detto che questo è una delle più belle opere di street art realizzate, perciò la promuoveremo anche sui nostri social».

Da ora in avanti il parco del quartiere Toscanini avrà uno specchio d'acqua (virtuale) e una madrina con il volto di una ragazza: Europa. Tutto ciò grazie al murales che ha permesso di riqualificare la cabina Enel. Un'opera di street art inaugurata ufficialmente ieri pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti di Enel Distribuzione (che ha finanziato il progetto), dei membri del comitato di quartiere, dell'amministrazione comunale e di tanti cittadini. «Questo progetto - spiega il presidente del comitato Toscanini, Manuela Roncaioli - contribuisce alla creazione di partecipazione e condivisione, inoltre collegandosi al parco crea un grande luogo di aggregazione. Ringraziamo il Comune, Enel Distribuzione che ha finanziato l'opera, Don Alessandro, le associazioni, cittadini che ci hanno supportato e Agatino Accardi Fonseca che più di tutti ha seguito il progetto, soprattutto come genitore dell'artista che, malgrado la giovane età, ha accettato questa sfida il cui risultato è sotto gli occhi di tutti».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli