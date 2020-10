Non si arrestano i casi di positività al Covid-19 nelle scuole di Aprilia. Anche nella giornata di ieri si è infatti registrato un nuovo contagio, che riguarda un'insegnante della scuola dell'infanzia Pirandello di via Lazio, che fa parte dell'istituto comprensivo Pascoli. Per questo ieri la dirigenza scolastica ha richiesto al Comune di Aprilia un intervento straordinario di sanificazione, che verrà eseguito oggi in modo da: "consentire le attività didattiche dal giorno 26 ottobre". La scuola con una nota pubblicata sul sito fa inoltre sapere che: "le famiglie e il personale scolastico interessati dai provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione Ausl soni stati informati mediante mail".

La giornata di ieri ha fatto registrare il record di contagi per la città di Aprilia (ben 31) e per la provincia di Latina (126 casi positivi).