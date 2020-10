Il futuro del gaming è sempre più mobile, come quello di Internet del resto. I dispositivi mobili come gli smartphone sono già oggi i protagonisti del mercato e lo saranno ancora di più nei prossimi anni.

Gioco mobile: numeri in costante crescita

Secondo un report di Newzoo, una delle più autorevoli fonti di dati e statistiche del settore, il gaming è un mercato che nel 2019 ha ottenuto ricavi per oltre 152 miliardi di dollari, in aumento del 9,6% rispetto all'anno precedente: di questi la quota maggiore appartiene al mobile con il 45% del totale corrispondenti a 68,5 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 10% rispetto al 2018. Sempre secondo questi dati, l'Italia è al quinto posto tra i Paesi dell'Europa occidentale nella classifica del fatturato generato con 2,7 miliardi nel 2019.

Anche nel nostro Paese, come nel resto del mondo, molte delle attività online vengono effettuate tramite smartphone piuttosto che al PC come avveniva fino qualche anno fa, dalla navigazione di siti fino alla gestione di applicazioni più complesse. L'intrattenimento non fa eccezione e si conferma uno dei mercati più interessanti per il mobile, che in realtà è una realtà una molto eterogenea e comprende nicchie molto diverse tra loro. Alle versioni per smartphone dei giochi più famosi per PC e console, si aggiungono titoli sviluppati appositamente per i dispositivi mobili.

Tra le categorie di gioco per il mobile ci sono anche le versioni per smartphone delle principali piattaforme di gioco online, come ad esempio Voglia di Vincere casinò online: la sua pagina mobile propone gli stessi giochi disponibili sulle versioni desktop,consente di registrarsi e fare puntate direttamente dal proprio dispositivo, senza alcun vincolo di tempo e di spazio. Basta una connessione ad Internet, con i propri dati oppure Wi-Fi. In altri casi ci sono delle app di gioco sviluppate dalle piattaforme che riproducono in forma semplificata le funzionalità del sito.

I migliori giochi per smartphone

Parlando dei giochi più scaricati ed apprezzati dagli utenti bisogna fare una distinzione tra dispositivi Android e Apple iOS. Nell'ecosistema del "robottino verde" sono disponibili giochi di ogni categoria, da quelli di corse (Kart Rider Rush+, Racecraft, Asphalt 9) a quelli di azione (Genshin Impact, Bullet Echo, EVE Echoes), da quelli di ruolo (Soda Dungeon 2, Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, Shin Megami Tensei Liberation Dx2) a quelli di sport (Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Virtua Tennis Challenge, e Football PES 2020 Mobile) e molti altri.

Per quanto riguarda il mondo della "mela morsicata" il miglior gioco iPhone, nominato gioco dell'anno, è stato "Sky Children of the Light", un gioco in cui i giocatori hanno la possibilità di volare tra ambientazioni in continuo mutamento, per aiutare esseri celestiali nel riscoprire la via del ritorno verso il cielo. Sull'iPad, invece, il titolo più apprezzato è stato Hyper Light Drifter. Anche in ambito iOS non mancano classici titoli come Crazy Taxi City Rush, Asphalt 8: Airborne e Candy Crash Soda Saga. Tra i giochi di parole c'è il celebre Ruzzle, mentre tra i puzzle uno dei migliori è Trainyard Express. Per quanto riguarda i giochi di strategia troviamo Clash Royale, Hearthstone (gioco di carte) e Plants vs Zombie 2, uno tra i più scaricati.

Il trend fino al 2022

Il report di Newzoo stima che l'incidenza del mobile sul settore del gaming (il quale raggiungerà i 192 miliardi di dollari entro il 2022) aumenterà nei prossimi anni. In particolare, il settore mobile di qui a due anni genererà entrate per 95,4 miliardi di dollari, con un leggero rallentamento nei mercati maturi ma un contemporaneo aumento sui mercati emergenti. La crescita sarà trainata principalmente dalle vendite generate dagli smartphone (79,7 miliardi di dollari nel 2022), ma si avrà anche la diffusione del gioco multipiattaforma. L'incremento delle connessioni mobili con la nuova tecnologia 5G potrebbe portare ad un ulteriore sviluppo del settore.