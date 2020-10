Altri progetti di ricerca finanziati dalla Regione Lazio. Una determinazione pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha infatti stanziato 4 milioni di euro per consentire di far scorrere la graduatoria dell'avviso "Progetti strategici" partito prima dell'estate e che aveva avuto un ottimo riscontro da parte dei destinatari al punto però da superare le risorse stanziate.

Obiettivo del bando, finanziato con oltre 14,2 milioni di euro del Por-Fesr 2014-2020, sostenere progetti di ricerca e sviluppo presentati in collaborazione tra loro da imprese, singole o aggregate, e organismi della ricerca (Odr) pubblici o privati in tre aree chiave dell'economia regionale individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio: "green economy", "scienze della vita" e "aerospazio". Scopo ultimo, incentivare la collaborazione e il trasferimento tecnologico.

"Sono stati presentati per questo avviso dei progetti importanti e interessantissimi – ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – purtroppo era stato possibile finanziarne solo 43, che coinvolgevano 17 tra Università e Organismi di Ricerca e 65 imprese, ma altri 18, pur risultando finanziabili, non avevano potuto ricevere fondi. Con il provvedimento pubblicato oggi abbiamo posto rimedio, stanziando altri 4 milioni e arrivando a sovvenzionare tutto il parco progetti, che diventano così 61. Un'ottima notizia per il mondo regionale della ricerca e per il nostro lavoro a sostegno dell'innovazione del nostro sistema produttivo e della nostra economia."