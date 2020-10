"La situazione negli ospedali di Latina è la stessa che purtroppo si vive in tutto il Lazio, in tutta Italia e in tutto il mondo. Stupisce che i consiglieri regionali di Lega e Forza Italia non si siano ancora accorti che viviamo in una grave emergenza sanitaria". E' il duro affondo che arriva dal segretario del circolo Sanità di Latina Roberto Masiero e dalla responsabile Sanità Lazio per il Pd Valeria Baglio. Il loro intervento commenta la visita ispettiva di oggi da parte degli esponenti di Lega e Forza Italia della provincia pontina all'ospedale Santa Maria Goretti.

"Il direttore generale Giorgio Casati e tutti gli operatori sanitari si stanno impegnando al massimo per garantire assistenza ai malati di covid e per continuare a fornire le prestazioni ordinarie in maniera regolare - aggiungono Valeria Baglio e Roberto Masiero - Se i consiglieri fossero entrati oggi al Goretti, nell'ispezione annunciata, avrebbero potuto constatare con i loro stessi occhi di cosa si parla. E' fondamentale - aggiungono gli esponenti Pd - continuare ad agire con serietà, competenza e sicurezza per l'utenza e i lavoratori come si sta facendo ormai da mesi nella nostra regione, è davvero un momento decisivo per tutti".