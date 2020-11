Per chi non ha familiarità con il mondo dei casinò online è fondamentale capire come funzionano i bonus senza deposito immediato, che offrono un'ottima opportunità di sperimentare e avvicinarsi gradualmente al mondo del gioco senza rischi, purché si scelgano piattaforme di gioco legali, certificate dall'Agenzia Dogane e Monopoli. E sono sempre di più i casinò che mettono a disposizione quest'opzione, in totale sicurezza per gli utenti: il consiglio è quello di approcciarsi in maniera misurata all'esperienza delle scommesse, in modo da familiarizzare con le tecniche e capire quali sono i giochi più adatti a noi.

Ma come funzionano i bonus senza deposito immediato? Si tratta in buona sostanza di voucher di gioco offerti dalle varie piattaforme online, che permettono di scommettere senza che sia necessario effettuare un deposito di denaro prima. Nella maggior parte dei casinò, infatti, è necessario fornire i propri documenti ed effettuare un'operazione di versamento, prima di poter scommettere: in questo caso invece è il sito che ci apre le porte del mondo del gioco, permettendoci di iniziare a giocare da subito, dopo la semplice iscrizione.

Soprattutto per chi è alle prime armi e vuole capire meglio il mondo del gioco, questa è un'ottima strategia per iniziare e per prendersi le misure come giocatori, capendo cosa è adatto a noi e cosa non lo è. Allo stesso modo possiamo esplorare le diverse piattaforme di gioco, e individuare quelle più adatte a noi e ai nostri obiettivi. Nel caso in cui scegliamo di approfittare di questa strada, bisogna ricordare di controllare le varie condizioni poste per riscuotere il frutto delle giocate con questi bonus: se da un lato vengono messi a disposizione gratuitamente, dall'altro sono abitualmente vincolati a un numero di giocate minime o di operazioni da effettuare nel casinò online.

Ad esempio, molti di questi bonus vanno utilizzati entro una determinata scadenza, che viene sempre esplicitata al momento dell'iscrizione, oltre al quale non è più valido oppure viene richiesto di rigiocare la somma un certo numero di volte prima che possa essere trasformata in denaro. Abitualmente si tratta di bonus minori rispetto a quelli offerti da chi deposita denaro aprendo un conto di gioco, per ovvi motivi, ma si tratta comunque di una buona soluzione per avvicinarsi a questo mondo. Fondamentale poi è la scelta della piattaforma a cui affidarsi, che deve tassativamente riportare il logo AAMS, l'organo dello stato italiano che garantisce sicurezza e affidabilità dei casinò online: se il certificato non è presente si tratta di un sito non sicuro.

Come si ottengono i bonus?

Una volta che ci siamo assicurati che la piattaforma scelta rispetti tutte le norme e i nostri desideri, ci basterà procedere con la registrazione, abitualmente un processo piuttosto semplice che richiede alcuni passaggi per effettuare l'operazione in tutta sicurezza. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che è possibile iscriversi solo una volta raggiunta la maggiore età e risiede in Italia. Vi verranno poi richiesti i basilari dati personali e quelli relativi ai vostri documenti, in modo da assicurare appunto che siamo idonei all'iscrizione: tenete sottomano carta d'identità e passaporto, per rendere il processo più veloce.

Vi verrà infatti richiesto di inviarne una scansione via mail, una volta completata la registrazione. Una volta completata la procedura potrete iniziare a utilizzare i bonus messi a disposizione dalla piattaforma di gioco, leggete attentamente le condizioni per evitare malintesi e giocare nel modo più sereno possibile!