Lazio protagonista con il Lotto nel primo concorso del mese di novembre. A Roma - rende noto l'agenzia Agimeg - è stato centrato un terno da 68 mila euro sui numeri 9-19-20 della ruota capitolina, vincita seguita dai 47.500 euro finiti a Cisterna di Latina, sempre con un terno sulla ruota di Roma.

Un'altra vincita da 47.500 euro ha baciato Venezia, con una giocata sulla ruota lagunare. Il 10eLotto premia invece Antegnate, in provincia di Bergamo, con 50 mila euro a fronte di una giocata da 3 euro, vincita seguita da tre premi da 20 mila euro ciascuno finiti a Milano, Grottaglie (TA) e Brugherio (MB). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno distribuito vincite per un totale di 3,5 miliardi di euro. La singola vincita più alta ottenuta con il Lotto è stata quella dello scorso 19 settembre da 373.500 euro, finita a Crema, ma oltre i 300 mila euro si segnalano anche le due vincite realizzate a Borgo Val di Taro (PR) da 312.475 euro e a Porlezza (CO) da 306 mila euro. Il 10eLotto ha invece regalato 2,5 milioni di euro a Milano il 18 ottobre.