Lutto cittadino in occasione dei funerali di Gigi Proietti, cittadino onorario del Comune di Ponza. Celebre maestro ed artista, grande amico di Ponza ed estimatore dell'isola. Il Sindaco di Ponza, Francesco Ferrraiuolo, unendosi al sentimento di cordoglio espresso dalla cittadinanza nei confronti di Gigi Proietti, cittadino onorario dell'isola di Ponza, ha proclamato per oggi, infatti, il lutto cittadino. Pertanto ordina, in segno di lutto, l'annullamento di ogni manifestazione pubblica e la sospensione di attività ludico ricreative per la giornata di domani. Tutti i cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e culturali e titolari di attività di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. A te caro amico, va il nostro ultimo saluto». Proietti era cittadino onorario dell'isola, sua meta prediletta estiva da oltre quarant'anni. Amava l'isola lunata che aveva scelto come insostituibile residenza estiva. Non era difficile incontrarlo mentre, in relax, si godeva il panorama dalle acque di Cala Inferno. La cittadinanza onoraria gli era stata conferita nel maggio del 2019 su proposta del sindaco Ferraiuolo, «per l'esemplare affetto ed attaccamento alla comunità ponzese dimostrati anche con la disinteressata partecipazione umana e il contributo artistico personale». Nella motivazione si faceva riferimento poi al chiarissimo merito di Proietti nei campi dello spettacolo e della cultura come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro. L'artista negli anni ‘70 aveva anche dedicato una poesia al Patrono San Silverio, scritta in vernacolo romanesco