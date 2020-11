Si sono svolti, nella serata del 3 novembre 2020, importanti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice DN800 proveniente da Sardellane, a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Sezze. I lavori sono stati effettuati da Acqualatina, che ha realizzato un poderoso intervento necessario al recupero idrico per l'intera zona servita dall'adduttrice delle Sardellane.

«A partire dalla giornata di lunedì 2 novembre, sono iniziate le attività propedeutiche di allestimento dei cantieri e sono state riparate le perdite per le quali non è stato necessario interrompere il flusso idrico - spiega Acqualatina attraverso una nota stampa - I lavori sono proseguiti poi in serata e durante tutta la notte per limitare il più possibile i disagi alle utenze impattate, e sono terminati nella mattinata di ieri.

L'intervento di risanamento è stato eseguito su circa 10 km di condotta e i tecnici hanno lavorato contemporaneamente su tre diversi cantieri per riparare le perdite rilevate nel tracciato. È stato così possibile recuperare circa 100 litri al secondo, il che favorirà un incremento della pressione, garantendo una migliore qualità e continuità del servizio alle utenze coinvolte». Un lavoro, quello eseguito dal gestore del servizio idrico, che garantirà un aumento di litri al secondo per tutti i comuni serviti.