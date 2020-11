Ha vissuto fortune alterne il complesso immobiliare di viale Le Corbusier che aveva reso possibile il sogno di portare a Latina una facoltà universitaria in assenza di spazi pubblici pronti all'uso. Fino al pignoramento. La società che aveva acquistato l'edificio una decina di anni fa, dopo il trasloco delle aule di Economia e Commercio, è stata dichiarata fallita ormai da diverso tempo e l'edificio che svetta nel cuore del centro direzionale è finito all'asta: il primo tentativo di vendita è previsto per il prossimo 18 dicembre, neanche a farlo apposta nel giorno in cui ricorre l'inaugurazione del capoluogo pontino. Il valore di partenza è stato stimato in 4.804.650 euro con un rialzo minimo di 400.000.

Come ricostruito anche dal consulente tecnico nominato dal curatore fallimentare, lo stabile conta 26 unità immobiliari tra negozi, uffici, garage e posti auto per una superficie complessiva di 12.556 metri quadrati. Qualcosa in più rispetto alla concessione edilizia originale datata giugno 1989, tra varianti successive e sanatorie che hanno permesso ai diversi proprietari di ampliare gli spazi utili, soprattutto al piano terra. Una situazione urbanistica che lo stesso perito ha dovuto rivalutare in un secondo momento, una volta definita la regolarità di tutti i titoli. Basti pensare che un primo tentativo di asta era già previsto nel luglio del 2019, sfumato appena in tempo per rivalutare la stima del complesso immobiliare al rialzo: in un primo momento il valore base era stato fissato in 1.778.389 euro.

La società pignorata non è la stessa che aveva realizzato lo stabile agli inizi degli anni ‘90 trovando poi l'accordo con l'amministrazione locale per la locazione della facoltà di Economia e Commercio. La Latina Sviluppo srl era subentrata solo in un secondo momento, ma gli affari non devono essere andati per il verso giusto perché nel 2015, l'esposizione finanziaria con una banca, ha portato alla richiesta di fallimento accolta dal Tribunale di Roma il 25 novembre 2016.

Ne era seguito l'esame dello stato passivo a partire dalla primavera dell'anno dopo e tutte le formalità che hanno portato, appunto, al primo tentativo di vendita previsto il prossimo mese. L'annuncio della vendita giudiziaria è finito anche tra le pagine virtuali di un portale delle vendite immobiliari a cura di una società privata che offre consulenze per le aste. L'ultimo giorno utile, per la presentazione delle offerte, sarà il 17 dicembre alle ore 12.