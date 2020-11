"Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza per la futura riqualificazione dello ‘Stallino', l'edificio di fondazione che si trova alle spalle di Piazza Quadrato a Latina". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Enrico Forte (PD). "Il primo passo è quello di liberare l'immobile da rifiuti e vegetazione, per poi intervenire sulla struttura evitando che si degradi ulteriormente".

Sono particolarmente soddisfatto per l'inizio dei lavori, finanziati con risorse regionali attraverso un mio emendamento ed eseguiti dall'Ater cui sono affidati gli aspetti tecnici e progettuali in questo primo step. Successivamente si potranno mettere in campo idee utili alla riqualificazione dello stallino per aprirlo alla fruizione in armonia con il quartiere e con le esigenze della città. Lo 'Stallino' verrà restituito a Latina in una veste rinnovata, senza tradire le sue radici e l'enorma valore storico e simbolico che ancora oggi rappresenta", conclude il consigliere regionale Enrico Forte.