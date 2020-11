È stato ripristinato il mezzo busto del Presidente Sandro Pertini in via Don Morosini. L'opera della scultrice moldava Natasha Bozharova era stata danneggiata nel marzo scorso in seguito ad un incidente che aveva coinvolto un mezzo di ABC.

Dopo 8 mesi, il mezzo busto torna alla sua forma originale. Il Sindaco Damiano Coletta: «In questo luogo ricordiamo uno dei padri della Repubblica italiana che si è battuto in prima persona per affermare i valori della libertà e della democrazia».

Insieme al primo cittadino e all'autrice dell'opera, erano presenti Fabio D'Achille (Presidente della Commissione Cultura) e Giancarlo Luciani che ha portato i saluti dell'avvocato Pietro Pierri, Vicepresidente nazionale della Fondazione Sandro Pertini di Firenze.