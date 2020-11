"Sono ormai troppi gli incendi nelle aziende di recupero rifiuti, che avvelenano l'aria e mettono in serio pericolo la salute degli italiani. Una situazione intollerabile, davanti alla quale l'attuale sistema di controlli e autorizzazioni non funziona". Lo afferma, in una nota, il deputato pontino Raffaele Trano.

"Ne ho avuto prova l'estate scorsa con il disastroso rogo della Loas di Aprilia. Per questo, dopo essermi a lungo confrontato con i cittadini che hanno subito gli effetti di simili incendi e con gli esperti, ho deciso di presentare una proposta di legge utile a mettere realmente in sicurezza un settore così delicato, una norma per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale nella gestione del ciclo dei rifiuti e nella produzione di gas. Presenterò la proposta di legge il prossimo 18 novembre, alle ore 16".