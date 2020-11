E' quanto ha sostenuto qualche istante fa Sergio Di Raimo, sindaco di Sezze, che ha confermato alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Le scuole setine di ogni ordine e grado, quindi, resteranno chiuse per un'altra settimana, dopo la prima ordinanza che le aveva chiuse lunedì e martedì scorso e una successiva che aveva esteso la chiusura fino a ieri.

