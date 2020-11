È stata disposta la quarantena preventiva, a partire da domani 16 novembre 2020, per due classi del plesso Don Giuseppe Capitanio di Borgo Montenero, appartenente all'Istituto Comprensivo L. Da Vinci di San Felice Circeo, per un caso di positività. A renderlo noto è la dirigenza scolastica, che su indicazione della Asl ha disposto l'assenza cautelare per le classi 2A e 2B, in attesa della comunicazione di quarantena ufficiale da parte dell'Azienda Sanitaria Locale con date di inizio e di rientro.

"Desidero tranquillizzare, per quanto possibile, le famiglie, confermando l'impegno della scuola anche in un momento così delicato - scrive nella note la dirigente scolastica, Loredana Mosillo - L'attivazione della Didattica a distanza rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche, sia per i lavoratori coinvolti. Il Dirigente scolastico adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica, utilizzando però una necessaria flessibilità. Saranno erogati contenuti ed esercitazioni nelle Classroom virtuali che i docenti attiveranno attraverso la Google Suite d'Istituto, è che illustreranno agli alunni. A tal fine è necessario che ogni alunno abbia attivato l'account d'Istituto (e-mail) che è stato creato per loro e che si ricorda essere formato da nome e cognome dell'alunno/a seguto da @circeoscuola.edu.it, si ricorda anche che per gli alunni stranieri dopo il nome e cognome va aggiunto giorno mese anno di nascita (esempio nomecognome141007) in quanto spesso hanno nomi e cognomi uguali. Per le famiglie prive di qualunque dispositivo, è possibile inviare una richiesta ben documentata all'indirizzo mail della scuola, per poter usufruire di un notebook in comodato d'uso per il tempo previsto per la didattica a distanza".