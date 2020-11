Acqualatina conferma il proprio impegno e la massima disponibilità all'Ente Comunale, per la condivisione di ogni ulteriore informazione necessaria all'avanzamento delle opere e all'ultimazione delle stesse.

Le altre utenze, ancora sprovviste di un sistema fognario, invece, potranno procedere con la richiesta di allaccio. Le opere verranno realizzate non appena sarà gradualmente ultimata la consegna degli ulteriori tratti di rete da parte del Comune. Nel frattempo, i cittadini potranno inviare le proprie richieste all'email clienti@acqualatina.it.

La Società ha provveduto a formalizzare i contratti di oltre 100 utenze che fanno capo ai tratti di rete già collaudati e consegnati, ossia Via Crati e le traverse connesse, che risultano ad oggi regolarmente autorizzate allo scarico.

Lo scorso 5 novembre, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia di Latina, Acqualatina ha attivato ufficialmente l'impianto di depurazione a servizio della Località "La Gogna", nel Comune di Aprilia. L'impianto, ora gestito completamente da Acqualatina, permetterà di allacciare circa 350 utenze della zona che attualmente non dispongono del servizio depurazione, e sarà in grado di supportare un carico di portata di oltre 2.900 abitanti equivalenti.

