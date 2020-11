La dea bendata bacia Scauri, dove si è registrata una vincita di cinquantamila euro. Il vincitore, per ora sconosciuto, ha centrato una vincita al Dieci e lotto, indovinando nove dei dieci numero, nel concorso di sabato scorso. L'esercizio dove si è registrata la rilevante vincita è la rivendita tabacchi numero diciassette, situata in via Marconi a Scauri. Il diciassette, in questo caso, ha portato fortuna allo specialista del Dieci e lotto, che sicuramente sabato sera avrà festeggiato per la cifra che andrà ad incassare. Il protagonista della vincita ha giocato due euro ed ha centrato la combinazione composta dai numeri 3, 5, 12, 15, 20, 25, 47, 89, 90, più il numero oro. Il titolare della rivendita di tabacchi di via Marconi non ha saputo individuare colui o colei che ha azzeccato la combinazione vincente ed è chiaro che, da stamattina, scatterà la caccia al fortunato, che, con tutta probabilità, dovrebbe essere una persona del posto.

Nell'attività commerciale di via Marconi di Scauri sono tanti coloro che, quotidianamente, cercano la fortuna e resta comunque difficile individuare chi ha indovinato i nove numeri fortunati. Lo stesso negozio non è nuovo a exploit di questo genere, in quanto quattro anni fa ci fu un altro fortunato. Anche in quella occasione furono vinti cinquantamila euro, con un gratta e vinci di cinque.