Giovedì 19 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, l'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi Mattei di Latina aprirà le sue porte "virtuali" agli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo grado e ai loro genitori in vista delle iscrizioni all'a.s. 2021-22.

"In un momento delicato e importante come quello della scelta della scuola superiore, l'I.I.S. Einaudi-Mattei vuole essere accanto alle famiglie per offrire il proprio supporto informativo e orientativo - si legge nella nota di presentazione dell'evento curata dall'istituto scolastico - L'offerta formativa del polo professionale della città è articolata e molti sono gli indirizzi fra i quali poter scegliere. Per questo motivo l'Einaudi-Mattei ha deciso che quello del 19 novembre sarà solo il primo di una serie di incontri dedicati a genitori e alunni per far conoscere la Scuola e illustrare le numerose attività curriculari ed extracurriculari che in essa si svolgono. Il primo appuntamento, che nel rispetto delle misure anti Covid avverrà in modalità on-line, darà spazio, dunque, a due degli indirizzi dell'Istituto: lo storico Servizi-Commerciali e l'esclusivo Odontotecnico. Nel corso dell'incontro genitori e alunni saranno accolti dagli insegnanti, che analizzeranno le specificità dei due percorsi scolastici, i contenuti e le metodologie didattiche, l'organizzazione delle discipline e gli stage, che arricchiscono e integrano l'offerta formativa".

Invitando genitori e alunni a partecipare all'evento, la Prof.ssa Gasbarri, referente dell'orientamento, ricorda che "in un periodo così difficile come quello che stiamo attraversando, è fondamentale mantenere un po' di contatto, seppure a distanza, perché la Scuola è soprattutto interazione e relazione sociale. Il passaggio alle superiori è un momento fondamentale nella vita dei ragazzi ed è necessario che la Scuola sia accanto a loro per orientarli verso una scelta matura e consapevole".

Si invitano gli alunni e i genitori interessati a seguire il Sito Istituzionale e i canali social dell'Istituto, Facebook e Instagram, sui quali verranno pubblicati il link di accesso alla riunione e le prossime date di Open day per conoscere gli altri indirizzi dell'I.I.S. Einaudi-Mattei.