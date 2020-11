Questa volta l'assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, per non correre il rischio di non essere compreso, lo mette nero su bianco: «O la provincia di Latina indica le aree su cui realizzare il sito di stoccaggio e gli impianti, oppure bisogna guardare alle proposte in essere dei privati. E tra queste c'è la discarica di Borgo Montello». E dà un ultimatum di 10 giorni alla provincia.

Valeriani nella lettera ricorda ai sindaci pontini che «Roma e Frosinone, pur tra mille problemi, hanno già indicato le aree necessarie. Prendere una decisione è indispensabile. Che sia argomento difficile è noto a tutti e per questo le regole da utilizzare sono quelle di un corretto e leale rapporto nei confronti delle esigenze reali di un territorio. Non affrontare il problema o procrastinarlo non rende la giusta dignità ai cittadini, al territorio intero ed alle sue necessità, anche sanitarie. Come più volte ho ripetuto, sembra che il problema siano gli impianti e non i rifiuti», aggiunge ancora Valeriani. Secondo l'assessore regionale il tempo a disposizione è scaduto.

«Non è possibile procrastinare ulteriormente le scelte per la vostra Provincia - scrive nella lettera - laddove non arrivino proposte pubbliche, saranno le proposte dei soggetti privati ad essere l'unica alternativa. Vi ricordo che per il territorio della Provincia di Latina vi sono procedimenti presso gli uffici che insistono sul sito di Borgo Montello oltre che la recente proposta nel Comune di Aprilia (dove però nelle scorse ore è arrivata la delibera comunale che blocca ogni progetto, ndr). Ritengo quindi che la Provincia di Latina, secondo le modalità che la comunità dei sindaci ha scelto, debba fornire comunicazione formale delle proposte pubbliche per il territorio». Valeriani conferma anche che la Regione è pronta a sostenere anche dal punto di vista economico la realizzazione di impianti di proprietà pubblica. Quindi, non ci dovrebbero essere ostacoli, secondo l'assessore. Che dà l'ultimatum ai sindaci: «Per questo torno a sollecitare entro 10 giorni una risposta alle richieste avanzate ormai da mesi al fine della individuazione di possibili siti per la realizzazione di impianti pubblici posti al servizio del ciclo integrato dei rifiuti». Il presidente Medici ha convocato per martedì 24 novembre i sindaci pontini proprio per decidere sulla discarica.