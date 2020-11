Un bilancio di previsione "povero", non certamente quello che il Sindaco aveva in mente per la città.

E' l'assessore al Bilancio del Comune di Nettuno, Ilaria Coppola, ad illustrare quanto approvato nei giorni scorsi in consiglio e lo fa con un tono di amarezza per non aver potuto osare date le ristrettezze economiche. In sostanza - spiega l'assessore - la pandemia ha duramente colpito alcune categorie: meno entrate correnti con una inevitabile flessione a fronte di una pressione fiscale rimasta pressocché inalterata, con la detassazione Cosap e agevolazioni Tari per le attività più compromesse dal lockdown: «Non era lo strumento che questa amministrazione prevedeva per la città ma è certamente un bilancio che rappresenta il giusto equilibrio tra le esigenze e le risorse dell'ente. Per quanto riguarda, invece, il piano triennale delle opere pubbliche quasi la metà dei fondi - ha spiegato il sindaco Alessandro Coppola - saranno destinati a far fronte al dissesto idrogeologico per un totale di quasi 5 milioni».

In cantiere il consolidamento delle falesie per il quale sono stati destinati 675mila euro, la regimentazione delle acque meteoriche localizzata in ambiti critici come Piscina Cardillo, via dei Frati, Sandalo di Ponente, Tre Cancelli, via Beati Padre Pio, via Genova, Fosso Loricina e Scacciapensieri. Due milioni e mezzo saranno destinati agli impianti sportivi per la ristrutturazione e messa in sicurezza del Masin, del Borghese e del Palazzetto. «Per il 2021 abbiamo previsto altri 2,5 milioni per la piscina comunale... Altri investimenti per le strade con un milione di euro, per l'edilizia scolastica con interventi all'asilo nido, alle scuole Sacchi e Visca», ha aggiunto Coppola concludendo con uno sguardo al futuro nella speranza di poter redigere documenti "di più ampio respiro" per creare opportunità e sviluppo tenendo conto delle reali necessità del territorio.