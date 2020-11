Cinque equipaggi della Polizia di Stato oltre a decine di militari dei Carabinieri e uomini della Polizia locale sono stati impegnati, durante il week end, sul litorale tra Anzio è Nettuno, letteralmente prese d'assalto tra sabato e domenica nonostante le prescrizioni per ridurre i contagi da Coronavirus.

Non solo cittadini, quanto soprattutto visitatori arrivati da Roma e dai Comuni limitrofi per godere dei colori e delle temperature simil primaverili di questi giorni. I controlli di sabato e domenica sono stati predisposti dalla Questura di Roma che, oltre agli agenti del Commissariato di Anzio e Nettuno, ha inviato sul litorale, per rinforzare gli uomini in forza al Commissariato locale, decine di altri agenti provenienti dal Servizio prevenzione della Polizia di Roma.

Nell'operazione di controllo anti assembramenti, sono state controllate più di 60 persone e numerose attività commerciali. Gli agenti hanno verificato, come segnalati da più parti negli ultimi giorni, che La maggior parte dei ragazzi, pur indossando la mascherina, formavano gruppi numerosi nelle zone più frequentate del territorio.

Ad Anzio sono state controllate piazzale Marinai d'Italia - chiuso dal sindaco con ordinanza urgente eppure pieno di giovani - piazza Garibaldi e le riviere dove da anni si è spostata la movida. A Nettuno, invece, sono state battute palmo a palmo la zona del Borgo medievale, il porto turistico e la zona dei Marinaretti. Per il rispetto delle disposizioni dell'ultimo DPCM del Governo i controlli delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni e nel prossimo Week end.Nel servizio di controllo sono stati impegnate anche numerose e pattuglie dei carabinieri e gli uomini delle polizie locali dei due Comuni.