E' Gustavo Giorgi il nuovo presidente del Cda dell'azienda per i beni comuni di Latina Abc, la società che gestisce i rifiuti nel capoluogo. Insieme a Giuseppe Ibello e a Angelina Verrengia sono i componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda speciale attiva dall'1 gennaio 2018. Con il decreto numero 69 pubblicato in albo pretorio il sindaco Coletta ha dichiarato cessato il vecchio Cda che dura un carico un triennio, di cui era presidente Demetrio De Stefano, ha nominato Giorgi e Giuseppe Ibello e ha confermato Angelina Verrengia che era stata già nominata in sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione mesi fa. Il sindaco nella scelta si è avvalso delle candidature già presentate in risposta all'Avviso pubblicato del 14/08/2017 all'albo pretorio dell'Ente, poi selezionate attraverso dei colloqui.

Stavolta Coletta per il vertice del Cda sceglie di puntare su una nomina politica: Gustavo Giorgi, presidente del circolo Legambiente Arcobaleno Pontino di Latina e Sezze è stato candidato nella lista Latina Rinasce a sostegno di Coletta alle comunali del 2016, ha partecipato ai gruppi di lavoro di Lbc sull'ambiente insieme all'ex assessore Roberto Lessio ed è tra i fondatori di Sezze Bene Comune. L'avvocato Giuseppe Ibello da 2006 è stato presidente e membro dell'organismo di vigilanza di società come la Latina Ambiente e Casa di Cura Città di Aprilia ed è stato presidente del Cda della Cisterna Ambiente. Nel decreto del sindaco si legge che la scelta è stata effettuata "in base al curriculum presentato ed a seguito dell'ulteriore colloquio con il Sindaco, i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza tecnica, amministrativa, giuridica e manageriale in particolar modo per l'esperienza maturata nel campo delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali".