Il gaming su mobile è uno dei settori che sembrano non risentire affatto della crisi degli ultimi anni, a maggior ragione quella causata dopo l'emergenza sanitaria che è scattata all'inizio del 2020. Non è un caso, di conseguenza, che il settore del gioco online stia ottenendo un successo impressionante sul mercato, con sempre più utenti che si avvicinano al mondo del gambling online.

Ci sono numerose piattaforme, tra l'altro, che hanno sviluppato un'esperienza di gioco che sia facilmente accessibile anche da mobile, ottimizzando l'intero casino per cellulari. Attenzione, ovviamente, va prestata anche al livello di sicurezza e affidabilità che viene garantito, così come la protezione dei propri dati personali che vengono inseriti in fase di registrazione.

Per poter giocare e scommettere online, però, serve uno smartphone che sia sufficientemente potente e che possa vantare delle specifiche tecniche piuttosto importanti. Con il passare del tempo, in commercio c'è una gamma sempre più variegata di smartphone dedicati al gaming, al punto tale che c'è solo l'imbarazzo della scelta ormai.

Nubia Red Magic 5G, uno smartphone realizzato appositamente per il gaming

Volete un dispositivo mobile in grado, in pratica, di garantire prestazioni eccellenti solamente per giocare? Allora, la cosa migliore da fare è inevitabilmente quella di puntare su Nubia Red Magic 5G. Si tratta del primo smartphone che è stato realizzato con uno schermo da 144 Hz, in grado di garantire una frequenza di aggiornamento che offre la possibilità di giocare con una notevole fluidità.

Uno smartphone ideale per il gaming, dal momento che il design dello smartphone è stato realizzato appositamente con questo scopo. Interessante notare la presenza dei tasti dorsali sullo chassis, ma anche e soprattutto di un sistema di raffreddamento misto, che combina liquido e aria. Non solo, visto che propone pure una modalità Game Space che consente una personalizzazione impressionante dell'intera esperienza di gioco.

Asus ROG Phone 3

Ecco un altro smartphone perfetto per tutti coloro che amano il gaming su mobile. Sono tanti i punti di forza, come ad esempio una batteria da 6000 mAh, perfetta per delle sessioni di gioco prolungate, oltre che un display AMOLED da 144 Hz, con le dimensioni di 6,59 pollici.

Specifiche tecniche davvero di alto livello, ma è necessario considerare anche un chipset Snapdragon 865 Plus, insieme a ben 16 GB e un notevole spazio di archiviazione. Quindi, un livello di autonomia veramente impressionante e diverse modalità interessanti dedicate espressamente al gioco. Qualche punto debole? Il fatto che non sia resistente all'acqua e che non ci sia la ricarica wireless.

Black Shark 3

Ecco un altro ottimo smartphone per il gaming, anche se probabilmente, dal punto di vista delle specifiche, non è migliore dei primi due che abbiamo preso in considerazione. Notevoli le dimensioni di questo device, con un design del tutto particolare, senza contare pure il sistema di illuminazione LED, oltre che ovviamente tutte le varie specifiche tecniche che uno smartphone da gaming non può non avere.

Tra le caratteristiche che hanno più sorpreso troviamo sicuramente le fotocamere, che sono in grado di garantire una resa che va oltre ogni più rosea aspettativa, in modo particolare in condizioni di illuminazione piuttosto scarsa. In qualche caso, però, l'ottimizzazione automatica della foto tende a essere un po' eccessiva. Per quanto riguarda il design, è chiaro come potrebbe anche non piacere a tutti, mentre dal punto di vista della frequenza di aggiornamento paga sicuramente qualcosa in confronto ai competitor.

Razer Phone 2

Un altro smartphone che offre un gran numero di funzionalità adatte al gaming e ben poche, invece, per l'uso quotidiano. Tra i suoi punti di forza troviamo il fatto di avere specifiche elevate e 120 Hz, ma anche un interessante sistema di illuminazione RGB posto sul retro. Uno spazio che, nella versione base, è un po' troppo limitato e un display da 5,72 pollici rappresentano, invece, i principali punti deboli.