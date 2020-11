Ha aperto la seduta il presidente Acampora che ha richiamato all'unione delle Associazioni. Discorso condiviso da tutti i presenti, così come la votazione. Solo una scheda bianca. All'interno dell'ente camerale di Frosinone e Latina sono rappresentate 14 sigle. Raggiunta una parità sostanziale pure sul fronte della rappresentanza dei territori, Latina e Frosinone.

Il consiglio camerale del Basso Lazio si è riunito nella mattinata presso la sede di Latina. All'ordine del giorno l'elezione della giunta, vale a dire della squadra che dovrà affiancare il presidente Giovanni Acampora in questo mandato.

