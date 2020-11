È stato assegnato a Pif e al giornalista di Latina Alessandro Allocca, il premio "Miglior storia dell'anno in lingua straniera" agli Fpa Awards 2020, quelli che vengono definiti gli oscar del giornalismo assegnati dalla stampa internazionale.

Nel servizio realizzato per La Repubblica, Alessandro Allocca e Pif hanno riportato la bicicletta di Giulio Regeni alla sua famiglia, in un lungo viaggio da Cambridge. Quel reportage ieri sera ha vinto il premio agli Awards a Londra. "È stato per me un grande privilegio aver rappresentato l'Italia in questo importantissimo premio - ha dichiarato Allocca - ma soprattutto aver rappresentato Giulio e quella verità che ancora attende di ricevere".