"Emergenza Covid tra Recovery Plan e Sure. Quali e quanti, realmente, i fondi in arrivo per imprese ed Enti?". Questo il titolo della videoconferenza che si terrà venerdì 27 novembre, con inizio alle 17.00, organizzata da Confcommercio Lazio Sud Latina. Un incontro pensato per ascoltare, direttamente dai protagonisti, quali sono realmente le risorse in arrivo dall'Europa e quale impatto avranno sulla nostra economia.

Collegati in diretta, sui canali social di Confcommercio Lazio Sud e Confcommercio Latina, ci saranno Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio di Frosinone - Latina per i saluti iniziali e un'introduzione sul tema; l'On. Fabio Massimo Castaldo – Vice Presidente del Parlamento Europeo; l'On. Claudio Mancini – Segretario della VI Commissione della Camera dei Deputati; il Dr. Paolo Orneli – Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio; gli On. Matteo Adinolfi (Eurodeputato ID), Salvatore De Meo (Europarlamentare EPP) e Nicola Procaccini (Europarlamentare ECR); il Sindaco di Latina, Damiano Coletta, Cristina Leggio – Assessore alla Città internazionale, Politiche giovanili e Partecipazione e Smart City del Comune di Latina. Moderatore dell'evento Annalisa Muzio, Commissario di Confcommercio Latina.

Tema degli interventi il Next Generation EU, un'occasione da non perdere per rilanciare la crescita e la produttività dell'economia italiana. In particolare si affronterà il tema del Recovery Plan o Piano nazionale di resilienza e rilancio (Pnrr), un fondo per la ripresa con titoli comuni europei per finanziare la ripresa di tutti i Paesi più colpiti, tra cui l'Italia. 750 miliardi totali di aiuti agli Stati in difficoltà.

Una pioggia di finanziamenti per l'Italia che è riuscita ad ottenere la fetta più grande di questo fondo. Il nostro Paese dovrebbe presentare, secondo le ultime dichiarazioni del Premier Conte, il suo piano a inizio del nuovo anno. Sanità, scuola, connettività, lavoro, pubblica amministrazione e trasporti: questi i principi ispiratori del Recovery Plan su cui il Governo italiano sta attualmente lavorando.

Nel corso del convegno si parlerà anche dei fondi arrivati in Italia grazie al Sure, un sostegno all'occupazione previsto fino al 2022. Uno strumento creato dalla Commissione europea per aiutare i Paesi membri nel sostenere, attraverso prestiti a condizioni di favore, gli aumenti della spesa pubblica legati soprattutto alle misure di tutela dell'occupazione durante la pandemia (principalmente cassa integrazione e analoghe misure introdotte per i lavoratori autonomi).

Tra i principali beneficiari di questo fondo figura l'Italia con 6,5 miliardi di Euro che vanno a sommarsi ai 27,4 miliardi ricevuti con la prima tranche. A pieno regime, SURE sarà in grado di fornire, complessivamente, fino a 100 miliardi di Euro di prestiti agevolati.

"Oggi, più che mai, sentiamo la necessità di informare dell'esistenza di tutti i mezzi più idonei per fronteggiare la crisi legata alla seconda ondata del Covid 19 che sta costringendo famiglie, aziende, imprese ed attività commerciali a subire un nuovo grave contraccolpo. Sentiamo parlare, ormai quotidianamente, di fondi europei e dell'importanza che questi avranno per il futuro economico del nostro Paese – spiega il Commissario di Confcommercio Latina, l'avv. Annalisa Muzio – ma le informazioni, spesso anche contraddittorie, possono rendere complicata la comprensione di questi temi. Ecco perché Confcommercio ha organizzato questo incontro con i relatori protagonisti della vita politica ed economica italiana ed Europea. Appuntamento per fare chiarezza su tutto quello che ancora c'è da sapere sul Recovery Plan, sullo Sure ma non solo. Ringrazio per la disponibilità - aggiunge il Commissario di Confcommercio - resa dal Vice Presidente del Parlamento Europeo, On. Fabio Massimo Castaldo, dall'On. Mancini, così come da tutti gli europarlamentari pontini Adinolfi, De Meo e Procaccini, l'Assessore Paolo Orneli in rappresentanza della Regione Lazio, dal Sindaco e dall'Assessore Leggio in rappresentanza del Comune di Latina. Il convegno di venerdì sarà anche l'occasione per rinnovare, da parte di tutta Confcommercio Latina, il nostro miglior augurio di buon lavoro al nostro Presidente con il quale abbiamo già diversi progetti in programma da mettere in campo, in provincia di Latina, per rilanciare il commercio e l'economia tutta in generale. Quello di venerdì – conclude l'avv. Muzio – sarà il primo di un ciclo di incontri che Confcommercio ha intenzione di organizzare in quanto riteniamo che sia necessario conoscere tutte le opportunità per poter proporre, per quanto ci compete, interventi positivi sul nostro territorio, alla luce della prossima programmazione finanziaria 2021/2027. Imparare ad utilizzare i fondi europei è, secondo noi, un ottimo punto di partenza per una ripartenza economica seria ed efficace".

"Quali e quante risorse, quando arriveranno e se arriveranno, sono i temi su cui dobbiamo puntare tutta la nostra attenzione – spiega Giovanni Acampora, Presidente della C.C.I.A.A. di Latina e Frosinone. L'Europa ha dato un segnale forte che tutti ci aspettavamo, che le imprese si aspettavano. Un'opportunità straordinaria che dobbiamo essere capaci di utilizzare e incanalare al meglio in maniera semplice. Il sistema camerale che mi onoro di presiedere, e la nuova Giunta eletta proprio nelle scorse ore, – aggiunge ancora Acampora - deve avere un ruolo importante in questo passaggio, deve essere un catalizzatore e un facilitatore per il mondo delle imprese. Oggi dobbiamo lavorare per sfruttare questa occasione unica, impedendo la dispersione delle risorse in arrivo e mettendo in campo progetti realistici e semplici puntando sulla competitività e sulla digitalizzazione dell‘industria che rappresentano, senza dubbio, la ripartenza della nostra economia".