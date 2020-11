Momento istituzionale per il 25 novembre a Terracina oggi pomeriggio. Il sindaco Roberta Tintari, l'assessore alle Politiche sociali Alessandro Di Tommaso e l'assessore alla Cultura Barbara Cerilli hanno visitato i lavori in corso del murales in via Mantegna, nella zona ex 167,dove è al lavoro lo street artist spagnolo Slim Safont.

Gli amministratori e i presenti hanno indossato le t shirt realizzate dalla stilista di Fondi Annarita De Bonis, in vendita per finanziare il centro antiviolenza Nadyr, che opera sia a Terracina che a Fondi. Il sindaco Roberta Tintari ha colto l'occasione oer ringraziare l'associazione Bucolica, la manifestazione Memorie Urbane, l'associazione Nadyr e il Commissariato di polizia, presente con alcune sue agenti.

L'amministrazione ha garantito tutto il supporto necessario per combattere la piaga della violenza sulle donne, con campagne di sensibilizzazione da fare tutto l'anno.