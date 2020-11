Diego Armando Maradona, 60 anni, è morto oggi a Tigre, in Argentina, in seguito ad una crisi respiratoria che ha portato ad un arresto cardiaco. La notizia è stata data da El Clarin noto quotidiano argentino, e poi ripresa dalle agenzie di tutto il mondo. Una notizia che sconvolge non solo gli appassionati di calcio, ma tutto il mondo, considerata l'importanza della figura di Diego Maradona.

Qualche settimana fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa dopo una caduta e si trovava a El Tigre per la convalescenza post operatoria.

Maradona è stato calciatore del Napoli portando la squadra partenopea a vincere due scudetti, nel (86-87 e 89-90). Nel 1996 ha vinto il Mondiale con l'Argentina.

All'apice del successo venne a Latina a giocare una partita amichevole. Per la prima volta nella sua storia, il 1 novembre 1984, l'allora Napoli di Marchesi viene a giocare un'amichevole nel "vecchio" comunale di Latina, oggi "Francioni".

Davanti ad oltre diecimila persone, gli azzurri s'imposero 7-1 ad una mista Cisterna-Latina, con gli uomini dell'allora tecnico Biti in campo nella prima frazione e i nerazzurri di Giancarlo Sibilia, nella ripresa. Il "Pibe de Oro" mise a segno cinque di quei sette gol, gli altri furono realizzati da Dal Fiume e Carannante. Il gol della "bandiera" per la mista pontina, venne realizzato da Drago del Pro Cisterna, società organizzatrice di questo incontro.