Una stella Michelin. A conquistarla per la prima volta è stato il ristorante "Essenza" di Terracina. Quella dello chef Simone Nardoni "è una cucina - scrivono gli esperti di quella che viene definita la ‘guida rossa' - di grande qualità". Ecco come gli stessi esperti descrivono il ristorante: "A pochi passi dal mare, la vista sul tempio di Giove Anxur che la si dà quasi per scontata, ma è sempre suggestiva. Una volta varcata la soglia del locale, le vostre attenzioni si concentrano, invece, sull'esperienza che vi attende. Ottimo ristorante, moderno ed elegante, l'espositore dei formaggi o la teca dove selezionate carni giacciono a frollare vi fanno fin da subito capire che qui si fa sul serio! Lo chef-patron porta avanti la sua offerta al passo con i tempi, seppure radicata nel territorio; il pesce, ad esempio, pescato in queste acque è l'attore principale del menu, mentre per quanto riguarda la carne la si seleziona in giro per il mondo". Simone Nardoni gestisce il locale assieme a Giuseppe Emilio. "Non mi allontano mai dai fornelli - afferma - per dimostrare, ogni giorno, a me stesso che è solo con il duro lavoro che si raggiungono certi traguardi. Sono molto felice per questo riconoscimento; ho la consapevolezza che ogni giorno si ricomincerà tutto daccapo e ogni piatto da preparare è una nuova sfida, ma la ricerca dell'eccellenza deve essere un piacere non un'ossessione. Non mi preoccupo di sapere chi siano i miei clienti o di cercare di indovinare se tra loro ci siano degli ispettori, perché per me non c'è differenza. Chi entra nel mio ristorante si siede ai tavoli con grandi aspettative: spetta a me renderlo felice e soddisfare tutte le attese, sempre".