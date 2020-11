Nel corso dell'incontro i presenti hanno affrontato e condiviso le problematiche che in questi mesi il settore è costretto ad affrontare a causa dell'emergenza sanitaria.

Durante lo svolgimento del Direttivo, si è collegato il presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud e della Camera di Commercio Frosinone-Latina Giovanni Acampora che ha puntualizzato: "Dobbiamo lavorare in sinergia per affrontare i problemi reali di questo tempo che ha messo e sta mettendo ancora a dura prova le nostre imprese".

Sempre questa mattina, il Consiglio direttivo ha accolto al suo interno anche Giada Loreto, in rappresentanza dei pubblici esercizi di Frosinone.

Questa mattina, in modalità videoconferenza, si è svolto il Consiglio direttivo Fipe Confcommercio Lazio Sud. All'ordine del giorno la nomina del nuovo vice presidente con delega su Latina-distretto Nord, a seguito delle dimissioni di Simona Lepori, chiamata a ricoprire il ruolo di Assessore alle Attività produttive del Comune di Latina.

