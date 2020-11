Il Partito democratico di Latina esprime solidarietà ai pescatori del capoluogo che sono fermi da mesi, impossibilitati a operare. "Siamo solidari con i pescatori che, al pari delle altre categorie lavorative, si vedono impossibilitati a svolgere il loro lavoro. Questa volta però non è a causa del Covid" rilevano la segretaria comunale Franca Rieti, la capogruppo Nicoletta Zuliani e i delegati a borghi e ambiente, Paola Serangeli e Andrea Tiberi.

"Le problematiche sono tutte legate allo stallo che vede il porto canale di Rio Martino protagonista di una annosa vicenda, una di quelle che fanno perdere fiducia nella politica, che avrebbe il compito di mediare e trovare soluzioni. A seguito di un incontro della categoria dei pescatori con il Prefetto è stato promesso che i due comuni, Latina e Sabaudia, si sarebbero occupati di disostruire la foce dalla sabbia, causa che impedisce ai pescatori di entrare ed uscire dal porto in totale sicurezza.

Sono stati stanziati allo scopo 100mila euro dalla Provincia per il Comune di Latina solo due giorni fa e l'attivazione della procedura per inserire i soldi in bilancio e poi poterli spendere richiede almeno 10 giorni.

Il problema più importante può risolverlo solo la politica: il fatto che siano due comuni, due diverse amministrazioni a dover gestire insieme, concordemente e contemporaneamente un unico bene di enorme importanza come il Porto canale di Rio Martino dovrebbe richiamare alla grandissima responsabilità che ne deriva: che nessuno dei due comuni si faccia ostruzione nei confronti delle complesse procedure richieste per la gestione del Porto canale.

Al di là del colore politico, le decisioni e le azioni tra i due comuni devono essere intraprese in modo cristallino e pubblico, perché lo sviluppo e la sopravvivenza di un territorio e delle stesse famiglie dipende proprio da questo".