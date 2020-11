Il Consiglio provinciale si è riunito questa mattina ed ha approvato all'unanimità tutti i punti inseriti all'ordine del giorno. L'assise ha dato il via libera al Bilancio Consolidato 2019, documento consuntivo di esercizio che definisce la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un soggetto. L'ente locale funge da capofila e aggrega i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate come ha illustrato in aula il dirigente Francesco Carissimo. Lo stato patrimoniale del Bilancio consolidato dell'ente di via Costa ammonta a 307 milioni di euro dei quali 302 della Provincia e il restante delle due società partecipate, Consorzio Industriale Roma-Latina e Latina Formazione.

Di queste due società viene mantenuta la partecipazione ed è stato approvato, nell'ambito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, anche il reinserimento tra le partecipate della Compagnia dei Lepini il cui Bilancio 2019 è in attivo. La Compagnia svolge infatti attività pienamente compatibili con il ruolo della Provincia quale quello, come ha sottolineato il presidente Carlo Medici, "di promozione e conoscenza del territorio, funzione fondamentale per questo ente".

Il Consiglio ha dato il via libera ad alcune modifiche dello Statuto del Comitato Sabaudia MMXX, modifiche illustrate dal presidente Medici. "L'organismo nato per gestire gli eventi della coppa del Mondo di canottaggio – ha spiegato - appuntamento che è saltato, in realtà sarà chiamato ad occuparsi di molte altre competizioni e regate da ospitare sul lago di Paola per le quali fortunatamente sono arrivate richieste. La modifica alla Statuto allunga quindi i poteri del Comitato e ne prolunga l'esistenza almeno fino al 2025".

Approvato anche il dimensionamento della rete scolastica provinciale per l'anno 2021/2022 illustrato dal dirigente al ramo Ciro Ambrosino. L'ente ha recepito e accolto tutte le richieste dagli istituti della provincia per l'attivazione di nuovi indirizzi formativi, alcuni dei quali per corsi serali. Quelli non serali, nel dettaglio, riguardano il ‘Rosselli' di Aprilia, il ‘Pacinotti' e il ‘Gobetti/De Libero' di Fondi, il ‘Filangieri' di Formia, il ‘Fermi' di Gaeta, il ‘Vittorio Veneto/Salvemini' e il liceo classico ‘Alighieri' di Latina, il ‘Filosi' di Terracina.