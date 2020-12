"Un'esperienza pilota, ringrazio l'Ater di Latina di averla attivata. Una esperienza che, sicuramente esporteremo nelle altre aziende del Lazio. Quella di Latina è un risposta nuova che nasce in tempi difficili ma che aiuterà il rapporto tra l'operatore pubblico e i cittadini". Con queste parole, l'assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani, accoglie favorevolmente l'iniziativa nata dalla Azienda Territoriale della provincia pontina, presentata questa mattina dal commissario Marco Fioravante.

Si tratta, nello specifico, di una piattaforma telematica il cui scopo è mettere in contatto diretto l'Ater con gli utenti, così da produrre diversi benefici: mantenere il distanziamento sociale durante l'emergenza, ma anche velocizzare le procedure. Infatti, a partire da domani, sul sito dell'ente sarà possibile prenotare una video conferenza, e proprio durante la prenotazione sarà possibile spiegare quali sono le esigenze dell'utente. In questo modo, l'Ater si farà già trovare pronta, si eviteranno code e sarà possibile risolvere le problematiche in pochi minuti.

L'Ater di Latina si dota dunque di una piattaforma telematica per consentire agli utenti di accedere ai servizi dell'azienda senza dover andare fisicamente nella sua sede a Latina. L'Ater pontina ha un patrimonio di oltre 7000 immobili con altrettanti utenti, distribuiti in una provincia lunga, stretta, con le isole e zone montane, con una rete di trasporti e una viabilità difficile, sovraccarica e caotica. L'uso di una piattaforma che consenta in videoconferenza la risposta alle domande ed ai bisogni degli utenti era quanto mai necessaria ed urgente, bisogno accentuato dal problema della pandemia da Covid 19. Da qui l'attivazione del sistema: l'utente chiede l'incontro, definisce la domanda, e in tempo reale viene fissato l'appuntamento su piattaforma, sicura, stabile con tutte le garanzie di privacy. La struttura seleziona soltanto l'ufficio incaricato della risposta. Un passo ulteriore per rendere facile il rapporto tra chi offre servizi pubblici e chi ne usufruisce. Dal punto di vista dell'azienda è un'operazione che ottimizza il lavoro e consente di aumentare la velocità nel dare risposte al pubblico. Il sistema è immediatamente operativo.

Uno strumento che potrebbe cambiare il paradigma del rapporto Ater-utente, se si pensa che l'ente accoglie ogni anno una media di 4.200 persone nella sede centrale proprio per la risoluzione di problemi che, ora, potranno essere trattate con il nuovo sistema.

"Oggi – spiega Marco Fioravante presidente di Ater Latina – abbiamo aggiunto una opportunità di dialogo che è veloce, efficiente e comoda per i nostri inquilini, una opportunità che si aggiunge ai canali tradizionali e li rende anche meno carichi e quindi più efficienti. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la struttura per il lavoro svolto e la disponibilità al cambiamento".