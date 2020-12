Un circo senza animali: anche il consiglio comunale dei giovani di Aprilia aderisce all'iniziativa sottoscritta dai giovani consiglieri di tutta Italia. L'ultima seduta infatti è stata l'occasione per approvare una mozione, presentata a firma del presidente del consiglio dei giovani Giovanni Di Micco che impegna il sindaco e la giunta a intraprendere ogni iniziativa finalizzata al divieto di stanziamento dei circhi e spettacoli viaggianti con animali su tutto il territorio comunale, a favorire l'attendamento di circhi senza animali, perseguire i dovuti controlli da parte degli enti deputati (Asl, Polizia Locale), promuovere iniziative di sensibilizzazione soprattutto all'interno delle scuole. La proposta, che ha ricevuto durante il consiglio dei giovani 12 voti favorevoli e un astenuto, è stata protocollata e trasmessa al sindaco di Antonio Terra. "Durante l'ultima seduta - spiega la consigliera Jessica Margiotta - abbiamo approvato la mozione del circo senza animali sul territorio di Aprilia, con 12 favorevoli e un astenuto. Anche la Campania, insieme ad alcuni comuni, hanno approvato testi simili. La mozione rappresenta infatti un impegno che dovrebbe prendersi il comune di Aprilia con l'auspicio di arrivare negli anni alla totale eliminazione degli animali dai circhi, ancora non permessa dalla legge italiana. Il progetto nasce dall'impegno dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani, che da anni hanno organizzato e partecipato a manifestazioni con lo scopo di liberare gli animali dei circhi". Si tratta di un atto importante, perché pur in assenza di una chiara normativa che regolamenti la delicata materia, i giovani consiglieri hanno deciso di lanciare un atto politico chiaro, chiedendo che le misure possano essere accolte anche dall'amministrazione comunale.