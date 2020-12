L'accesso agli uffici comunali sarà assicurato con la riapertura e, sempre, previo appuntamento telefonico. Per questioni urgenti resta attivo il numero 335.8406431 del Comando Vigili Urbani. Sempre a Castelforte oggi dopo l'ufficializzazione di sedici casi si è superato il numero dei cento contagiati totali dall'inizio della pandemia.

Domani e dopodomani gli uffici del Comune di Castelforte rimarranno chiusi. Lo ha disposto oggi il sindaco Giancarlo Cardillo in quanto un dipendente dell'Area Pianificazione e Gestione del Personale è stato trovato positivo al tampone antigenico. Nella giornata di domani è prevista la sanificazione degli uffici che riapriranno lunedì 7 dicembre. Tutto il personale sarà sottoposto a tampone rapido.

