Si fa presto a dire «chilometri zero» o «regali local per Natale», oppure «aiutiamo il commercio di quartiere». Le piccole botteghe, gli artigiani stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà e per cercare di incentivare gli acquisiti di prodotti locali o da negozi della propria città hanno messo in piedi una piattaforma di promozione del progetto che include anche la possibilità di effettuare ordini on line. L'idea è della Cna e l'obiettivo è sostenere tutte le piccole imprese locali. «Se non vogliamo che questa crisi diventi oltremodo drammatica sul piano economico - dice il direttore della Cna, Antonello Testa - dobbiamo dare forza alla resilienza del sistema dei piccoli. E' già pronto un team di imprese del settore per sostenere le aziende del territorio ad evolversi dal retail tradizionale verso uno shop digitale». Si tratta di una sorta di traslazione dei mercatini tradizionali che alla vigilia delle feste di Natale hanno sempre implementato le vendite dei prodotti artigianali, tipici, alimentari, alcuni destinati a vere e proprie nicchie che adesso potranno essere acquistati on line».

Per Natale dunque sarà possibile scegliere i prodotti locali, anche per gli acquisti digitali. Prima era solo un'idea, adesso sta diventando uno slogan poiché il virus non ha rallentato abbastanza per poter accordare la prosecuzione dei mercati. La Cna di Latina ha lanciato un vero e proprio appello ai consumatori perché dal livello di acquisiti a chilometro zero dipende la sopravvivenza di molte aziende ma non solo. E' in ballo una vera e propria tradizione oltre che la filiera che sta dietro ad ogni produzione.





Fondi ha deciso di lanciare un messaggio e un progetto mediatico a sostegno delle attività locali, costrette a fare i conti con le difficoltà generate o acuite dall'emergenza coronavirus. Nasce così l'idea di "Spendi a Fondi", con lo scopo di invitare la cittadinanza a fare acquisti in zona in questo periodo di shopping natalizio.

«Ci sono 101 motivi, nel cuore di un'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, per spendere nella propria città». Si apre così la nota con cui il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato raccontano della campagna mediatica e di sensibilizzazione lanciata in questi giorni.

«Ne beneficeranno i singoli commercianti – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – ma in generale tutta la città: un'impresa salvata oggi è un possibile nuovo posto di lavoro domani».

«Con questa iniziativa – aggiunge l'assessore Stefania Stravato – ci proponiamo di tendere la mano ai commercianti della nostra città, in particolare alle attività del Corso Appio Claudio. La pandemia, per cause di forza maggiore, ha portato ad un boom di acquisti online. Se da una parte la possibilità di comprare con un click si sta rivelando un servizio indispensabile per chi, per esempio, è in isolamento, dall'altra sentiamo di dover rispondere al grido d'aiuto dei commercianti della nostra città. Dopo le restrizioni del lockdown – conclude – le attività hanno dovuto fare i conti con la crisi dei consumi dato che molti cittadini, temendo tempi peggiori, hanno ridotto gli acquisti allo stretto necessario. Con il Natale è prevista una ripresa fisiologica, il nostro obiettivo è quello di dare l'opportunità alle attività produttive del territorio di trarre, da queste festività, il massimo del vantaggio».

L' associazione dei commercianti Gaet@t in occasione delle prossime festività natalizie rilancia una iniziativa già proposta con successo gli anni scorsi: "Compro gaetano",per incoraggiare gli acquisti nei negozi della città piuttosto che nei centri commerciali o sui grandi store online. A riguardo è stata presentata la locandina che verrà esposta negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali. «Facciamo acquisti nei negozi di vicinato, quelli che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni – commenta il presidente di Gaet@t Maurizio Gaudino - Sosteniamo le attività commerciali che contribuiscono a tenere viva la città ed anche ad offrire lavoro a tante persone. Le stesse che stanno affrontando la crisi più grande degli ultimi 50 anni». Una iniziativa sicuramente finalizzata a rafforzare l'economia locale, in generale, per mantenere unita la comunità attraverso l'acquisto con la pratica del vicinato. Secondo Gaet@t una città viva e dinamica attrae investimenti che valorizzano le strutture produttive esistenti. Occorre inoltre favorire il reinvestimento delle risorse sul territorio a vantaggio della comunità e del benessere sociale, per mantenere vive le realtà produttive già presenti, favorendo l'acquisto a "chilometro zero". Senza dimenticare la conseguente riduzione degli spostamenti in auto che generano traffico e rischi, specie in un periodo delicato come quello attuale. "Compro gaetano" dunque punta sulla sostenibilità ma anche sulla solidarietà. Gli esercizi commerciali che aderiranno all' iniziativa ed esporranno la locandina doneranno un proprio contributo. La somma raccolta si tradurrà poi in buoni spesa che dovranno essere utilizzati esclusivamente nei negozi cittadini. Sarà poi l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, a cui saranno consegnati, a destinarli alle famiglie in difficoltà.